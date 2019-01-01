Берчельт: Хочу стать вторым мексиканцем, который побьет Ломаченко

Мигель Берчельт поделился желанием встретиться с Василием Ломаченко.

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Мигель Берчельт рассказал о желании провести бой с чемпионом мира по версии WBA Василием Ломаченко.

"Я далеко не безупречен, но у каждого бойца есть свои плюсы и минусы. Ломаченко очень хорош, один из лучших бойцов "паунда", но у него уже есть одно поражение, от моего соотечественника Салидо. Хочу стать вторым мексиканцем, который побьет Ломаченко.

Пока что у меня нет проблем с тем, чтобы делать лимит второго полулёгкого веса, но как только это станет проблемой, я с удовольствием перейду в легкий вес и брошу вызов Ломаченко. Очень хочу провести с ним поединок.

Я только что провел обязательную защиту титула. Кто следующий? Пожалуй, доверюсь профессионалам, своим промоутерам. Но очень хотел бы провести объединительный бой" - сказал Берчельт.

Ранее Ломаченко заявил, что не проиграл в бою против Салидо.