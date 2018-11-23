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Украинка пробилась в финал чемпионата мира по боксу

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Еще одна украинка прошла в финал чемпионата мира по боксу в Индии.
Мария Бова (слева) прошла в финал чемпионата мира по боксу
Мария Бова (слева) прошла в финал чемпионата мира по боксу
instagram.com/wbl_ukraine/

Украинка Мария Бова пробилась в финал чемпионата мира по боксе, который проходит в Нью-Дели (Индия).

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В полуфинале в весовой категории до 64 кг украинка победила спортсменку из Турции Сему Калискан.

Финалы чемпионата мира среди женщин состоятся 24 ноября.

Напомним, ранее украинка Анна Охота вышла в финал чемпионата мира по боксу в весовой категории до 48 кг.

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Теги: бокс, Мария Бова, Анна Охота, ЧМ по боксу 2018
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