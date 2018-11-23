Украинка пробилась в финал чемпионата мира по боксу
Еще одна украинка прошла в финал чемпионата мира по боксу в Индии.
Украинка Мария Бова пробилась в финал чемпионата мира по боксе, который проходит в Нью-Дели (Индия).
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В полуфинале в весовой категории до 64 кг украинка победила спортсменку из Турции Сему Калискан.
Финалы чемпионата мира среди женщин состоятся 24 ноября.
Напомним, ранее украинка Анна Охота вышла в финал чемпионата мира по боксу в весовой категории до 48 кг.
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