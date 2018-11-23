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Усика не лишали пояса WBA в пользу русского боксера

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Александр Усик по-прежнему владеет поясом WBA.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa/

Александр Красюк, являющийся промоутером абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, заявил, что украинец не отказывался и не был лишен звания суперчемпиона WBA.

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Ранее в СМИ появилась информация, что титул суперчемпиона WBA, который принадлежит Усику, является вакантным и будет оспорен в поединке между россиянином Денисом Лебедевым и американцем Майком Уилсоном 24 ноября в Монако.

“Усик не отказывался от пояса и WBA его не лишала титула. На каком основании?“, – коротко ответил Красюк.

Ранее сообщалось, что Александр Усик не будет драться с “чемпионом в отпуске“ Денисом Лебедевым.

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Теги: бокс, Александр Усик, Александр Красюк, Денис Лебедев
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