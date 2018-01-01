Гарсия: Ломаченко говорит о бое со мной уже два года, но ни разу не пытался связаться

Майки Гарсия прокомментировал возможный бой с Василием Ломаченко.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Майки Гарсия (39-0, 30 КО) рассказал о возможном поединке с украинским боксером Василием Ломаченко.

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"Я бы с радостью подрался с ним в 61,2 кг. Он лучший боец в легком весе, никто не выглядит так зрелищно, как он, но когда мы приходим к бизнес стороне... Он хочет драться со мной, но его промоутеры уходят от сделки.

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Компания, с которой он работает, имеет для него свою программу развития, а для поединка со мной ему следует идти другой дорогой. Он называет мое имя последние два года, а может и больше, но ни разу не пытался со мной договориться.

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Я не буду его ждать, мне нужно двигаться и испытывать себя. У него бой с Педрасой, а у меня – со Спенсом. Это говорит о том, как я управляю своей карьерой по сравнению с промоушеном Ломаченко. Я уважаю Педрасу, но себя я буду испытывать абсолютно иначе", - сказал Гарсия в интервью Behind The Gloves.

Напомним, бой Ломаченко - Педраса состоится 8 декабря в Нью-Йорке. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.

Отмечалось, что в 2019 году украинец может побороться за титул IBF.