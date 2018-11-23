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Ломаченко: Хочу вписать себя в историю бокса

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Украинец назвал главную цель в своей профессиональной карьере.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко рассказал о своей главной цели в карьере и заявил, что деньги не являются для него важным стимулом.

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"Деньги - второстепенная вещь. Моя основная цель - быть в истории. Я хочу вписать свое имя в историю бокса, чтобы через 10 лет люди пошли в бар, и разговаривая о боксе, вспоминали меня. Я хочу ассоциироваться с боксом, вот моя цель.

Деньги - всего лишь деньги. Завтра ты можешь потерять все деньги, но имя, которое вписано в историю, ты не потеряешь никогда", - приводит слова Ломаченко BoxNation.

Ранее Василий Ломаченко заявил, что гордится тем, что он - украинец, а также прокомментировал свое единственное поражение в карьере.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Украина
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  23.11.2018, 20:14
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гость
Хотеть мало нужно ещё мочь.. Такие трепачи как ты никогда не попадали туда.. Что бы попасть туда. нужно бить лучших. а не пенсионеров . инвалидов и откровенных мешков..
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