Красотка пятницы: сексапильная модель, которая болеет за Ломаченко
Рейчел Энн - потрясающая модель с ирландскими и мексиканскими корнями, которая попала в профессиональный модельный бизнес в 19 лет.
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Красотка с детства увлекалась балетом, однако позже отложила эту мечту ради карьеры модели. Девушка не только рекламирует нижнее белье, но и является ринг-герл. В прошлом году она была одной из красоток, украсивших поединок Василия Ломаченко и Гильермо Ригондо.
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После этого поединка Рейчел призналась, что является фанаткой украинского боксера. Она рассказала, что вместе с бабушкой болеет за Ломаченко и очень любит его стиль бокса. Красотка будет поддерживать Василия в поединке против Хосе Педрасы, который пройдет 1 декабря.
Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:
Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была эффектная модель, которая украсила бой Усика.
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