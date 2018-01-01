Красотка пятницы: сексапильная модель, которая болеет за Ломаченко

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию роскошную Рейчел Энн.

Рейчел Энн instagram.com/rachelanne_official/

Рейчел Энн - потрясающая модель с ирландскими и мексиканскими корнями, которая попала в профессиональный модельный бизнес в 19 лет.

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Красотка с детства увлекалась балетом, однако позже отложила эту мечту ради карьеры модели. Девушка не только рекламирует нижнее белье, но и является ринг-герл. В прошлом году она была одной из красоток, украсивших поединок Василия Ломаченко и Гильермо Ригондо.

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После этого поединка Рейчел призналась, что является фанаткой украинского боксера. Она рассказала, что вместе с бабушкой болеет за Ломаченко и очень любит его стиль бокса. Красотка будет поддерживать Василия в поединке против Хосе Педрасы, который пройдет 1 декабря.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:





Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была эффектная модель, которая украсила бой Усика.