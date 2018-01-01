Альварес признан лучшим спортсменом Мексики в 2018 году
Мексиканец стал первым в истории страны обладателем этой награды.
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Сауль “Канело“ Альварес стал спортсменом года в Мексике по итогам 2018 года, сообщает BoxingScene.
Он стал первым боксером в истории своей страны, который получил подобную награду.
В этом году мексиканец победил Геннадия Головкина, завоевав два титула.
Следующий свой бой Альварес проведет 15 декабря против чемпиона WBA Рокки Филдинга в американском Нью-Йорке.
Полная версия правил