Усик: Пока я не говорю, что точно решил переходить в супертяжелый вес

Александр Усик еще не принял решения о своем будущем в боксе.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) пока не может ответить на вопрос, когда он проведет следующий бой:

"Не могу сказать когда следующий бой. Хочу чуть-чуть восстановится. Что-то внутри мне подсказывает, что нужно переходить в супертяжелый вес. По-другому ты не завоюешь признание.

Здорово ставить перед собой новую цель, новые испытания, новый трудности. Это то, что тобой движет. Пока я не говорю, что точно решил переходить в супертяжелый вес. Мы сядем с командой и решим. Нужно пообщаться с умами бокса, опытными людьми, что они скажут. Но, естественно, за мной последнее слово.

Кого я вижу следующим соперником? Сейчас о боксе я даже не хочу разговаривать", - заявил Усик.