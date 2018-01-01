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Усик назвал имя своего нового тренера

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Украинский боксер давно знаком с Юрием Ткаченко.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик рассказал о новом тренере в его команде.

“Я начал работать с Юрием Ивановичем Ткаченко, с которым очень давно знаком, мы в любителях были в одной команде. Дениса Беринчика тоже тренировал Юрий Иванович. Они очень хорошо общаются с Анатолием Николаевичем Ломаченко.

Анатолий Николаевич нам помогает во всех моих поединках, помогал меня готовить на бой с Гассиевым, Беллью. Он очень четко все доносит“, - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Usyk17.

Ранее сообщалось, что Усик поднялся на четвертое место в рейтинге The Ring.

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Теги: бокс, Александр Усик, Анатолий Ломаченко, Денис Беринчик
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Источник: youtube.com

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