Усик назвал имя своего нового тренера

Украинский боксер давно знаком с Юрием Ткаченко.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик рассказал о новом тренере в его команде.

“Я начал работать с Юрием Ивановичем Ткаченко, с которым очень давно знаком, мы в любителях были в одной команде. Дениса Беринчика тоже тренировал Юрий Иванович. Они очень хорошо общаются с Анатолием Николаевичем Ломаченко.

Анатолий Николаевич нам помогает во всех моих поединках, помогал меня готовить на бой с Гассиевым, Беллью. Он очень четко все доносит“, - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Usyk17.

Ранее сообщалось, что Усик поднялся на четвертое место в рейтинге The Ring.