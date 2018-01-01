Альварес: Я верю в то, что Стивенсон нокаутирует Гвоздика

Колумбиец будет присутствовать на бое украинца с канадцем.

Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Элейдер Альварес поделился своим мнением по поводу боя обладателя титула WBC Адониса Стивенсона против украинца Александра Гвоздика.

“Я буду присутствовать на этом боксерском вечере, потому что там будет драться мой лучший друг Оскар Ривас. Но я также буду наблюдать за поединком Стивенсона и Гвоздика. Я думаю, что Адонис выиграет этот бой досрочно“, - цитирует колумбийского боксера boxingscene.com.

Напомним, поединок Гвоздик - Стивенсон состоится 1 декабря в канадском Квебеке.