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Украинка Охота вышла в финал ЧМ по боксу

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Финал пройдет 24 ноября.
Анна Охота
Анна Охота
sport.pl.ua

В индийском Нью-Дели проходит чемпионат мира по боксу среди женщин.

Укранская боксерша Анна Охота в категории до 48 кг в полуфинале победила японку Мадоку Ваду (5:0).

В решающем поединке Анна сойдется с пятикратной чемпионкой мира, призером Олимпийских игр Чунгнейджанг Мэри Ком Хмангте из Индии.

Финал чемпионата мира состоится 24 ноября.

Кроме того, 23 ноября в финал ЧМ может пробиться еще одна украинка - Мария Бова (64 кг), которая разыграет путевку в финал с турчанкой Семой Калискан.

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Теги: бокс, Анна Охота, Мария Бова, ЧМ по боксу 2018
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