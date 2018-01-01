Украинка Охота вышла в финал ЧМ по боксу

Финал пройдет 24 ноября.

В индийском Нью-Дели проходит чемпионат мира по боксу среди женщин.

Укранская боксерша Анна Охота в категории до 48 кг в полуфинале победила японку Мадоку Ваду (5:0).

В решающем поединке Анна сойдется с пятикратной чемпионкой мира, призером Олимпийских игр Чунгнейджанг Мэри Ком Хмангте из Индии.

Финал чемпионата мира состоится 24 ноября.

Кроме того, 23 ноября в финал ЧМ может пробиться еще одна украинка - Мария Бова (64 кг), которая разыграет путевку в финал с турчанкой Семой Калискан.