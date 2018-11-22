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Ломаченко: Не считаю, что проиграл бой Салидо

Комментариев: 2
Украинский боксер рассказал, как нужно бороться с теми, кто дерется грязно.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Украинец Василий Ломаченко до сих пор не считает, что был хуже Орландо Салидо в единственном поединке на проффесиональном уровне, который закончился поражением украинца.

“Я не проиграл Салидо. Что я вынес с того боя? Что это не любительский бокс, а профессиональный.

Если твой противник дерется с тобой грязно, то тебе нужно отвечать тем же. Нельзя оставлять решения судьям“, - заявил боксер в интервью BoxNation.

По запискам судьей Салидо тогда победил 116-112, 116-112 и 115-113.

Позже выяснилось, что Орландо нанес Василию 41 удар ниже пояса.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Орландо Салидо
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Источник: www.boxnation.com

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  22.11.2018, 16:39
Оценка:  0
гость
Ты не считаешь что проиграл. ты проиграл лучшему. а мы считаем тебя мешкобоем. будешь выходить с такими как Салидо будешь проигрывать всегда...
BROKER666    22.11.2018, 16:35
Оценка:  0
BROKER666
правильно - кровь за кровь, глаз за глаз - мочить надо всех их же оружием...
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