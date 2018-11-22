Ломаченко: Не считаю, что проиграл бой Салидо

Украинский боксер рассказал, как нужно бороться с теми, кто дерется грязно.

Украинец Василий Ломаченко до сих пор не считает, что был хуже Орландо Салидо в единственном поединке на проффесиональном уровне, который закончился поражением украинца.

“Я не проиграл Салидо. Что я вынес с того боя? Что это не любительский бокс, а профессиональный.

Если твой противник дерется с тобой грязно, то тебе нужно отвечать тем же. Нельзя оставлять решения судьям“, - заявил боксер в интервью BoxNation.

По запискам судьей Салидо тогда победил 116-112, 116-112 и 115-113.

Позже выяснилось, что Орландо нанес Василию 41 удар ниже пояса.