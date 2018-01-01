Кролла: Я сумею шокировать мир и победить Ломаченко

Британец не сомневается, что у него есть шанс победить Василия Ломаченко.

Британский боксер Энтони Кролла прокомментировал возможный бой с чемпионом мира по версии WBA в легком весе Василием Ломаченко.

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"Наш бой еще даже не анонсирован, а люди в соцсетях уже пишут мне, что Ломаченко уничтожит меня за один-два раунда. И что, мне теперь отказаться от возможности выйти на ринг с ним? Я хочу попробовать, и уверен, что шокирую мир своей победой над Ломаченко.

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Конечно, Василий - один из величайших боксеров в мире, и я очень хочу, чтобы этот бой состоялся. Вероятно, он пройдет весной в Нью-Йорке или Лас-Вегасе", - приводит слова Кроллы Sky Sports Boxing.

Ранее американский боксер Джервонта Дэвис заявил, что Василий Ломаченко не является лучшим в мире.

Отметим, что 1-го декабря украинец проведет бой с Хосе Педрасой. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.