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Ломаченко: Я из Украины и горжусь этим

Комментариев: 2
Украинский боксер рассказал о любви к родной стране.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomus_17/

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко рассказал о своей любви к Украине.

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“Я горжусь тем, что родился в Украине. Я счастлив после поединка поднимать украинский флаг и показывать всем, что я – украинец. Я из Украины, и я очень этим горжусь.

Это земля моих родителей, они дали мне жизнь, они дали мне шанс стать великим спортсменом, атлетом. Эта земля вырастила меня“, - сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу BoxNation.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Василий Ломаченко может побороться за титул IBF в 2019 году.

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Теги: Василий Ломаченко, бокс, Украина
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Комментариев (2)
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atos    22.11.2018, 12:02
Оценка:  0
atos
Солдат, гордись званием сержанта!!!
птицелов    22.11.2018, 12:02
Оценка:  -1
птицелов
горжусь тим що є в моїй країні такі люди як ВАСЯ!
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