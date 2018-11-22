Ломаченко: Я из Украины и горжусь этим

Украинский боксер рассказал о любви к родной стране.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко рассказал о своей любви к Украине.

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“Я горжусь тем, что родился в Украине. Я счастлив после поединка поднимать украинский флаг и показывать всем, что я – украинец. Я из Украины, и я очень этим горжусь.

Это земля моих родителей, они дали мне жизнь, они дали мне шанс стать великим спортсменом, атлетом. Эта земля вырастила меня“, - сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу BoxNation.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Василий Ломаченко может побороться за титул IBF в 2019 году.