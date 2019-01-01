Хантер рассчитывает на реванш с Усиком

Майкл Хантер считает, что заслужил еще один бой против украинца.

Американский боксер Майкл Хантер в апреле минувшего года потерпел поражение в бою против абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика по решению судей, однако готов вновь встретиться с украинцем в ринге.

"Думаю, что я заслужил уважения со стороны Усика. Я действительно хочу выйти на ринг с ним. Я знаю, что он хочет перейти в хевивейт, но я надеюсь, что мы с ним все же сразимся.

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Думаю, у Беллью не было достаточно навыков, чтобы победить украинца. Многие боксеры, выходящие на ринг с Усиком, не обладали нужными навыками, но я думаю, что у меня они есть. К тому же, после нашего боя я вынес урок и получил огромный опыт", - приводит слова Хантера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик сохранит все свои пояса при переходе в супертяжелый вес.