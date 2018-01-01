Дэвис: Ломаченко хорош, но я не могу назвать его лучшим
Американский боксер Джервонта Дэвис, выступающий в полулегкой весовой категории, рассказал о своем отношении к украинцу Василию Ломаченко, а также прокомментировал его предстоящий бой с Хосе Педрасой.
Читай также: Поединок Ломаченко - Гарсия может состояться в следующем году
"Ломаченко хороший боец, он много раз это доказывал, но я не могу назвать его лучшим боксером мира вне зависимости от категории. Конечно, он отличный боксер, но в данный момент лучшими являются Сауль Альварес и Майки Гарсия.
Читай также: Ломаченко опустил Усика на третье место в собственном списке лучших боксеров мира
Ломаченко – Педраса? Я уважаю Хосе, ведь когда никто не давал мне шанса, он согласился защищать титул в бою со мной. Я считаю его отличным боксером и чемпионом. Думаю, что поединок против Ломаченко будет хорошим", - сказал Дэвис в интервью Youtube-каналу EsNews.
Напомним, поединок Ломаченко - Педраса состоится 8 декабря в Нью-Йорке. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого боя.
Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко может сразиться за пояс чемпиона мира по версии IBF в 2019 году.
Полная версия правил