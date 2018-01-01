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Дэвис: Ломаченко хорош, но я не могу назвать его лучшим

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Американец поделился мнением об украинском боксере Василии Ломаченко.
Джервонта Дэвис (в центре)
Джервонта Дэвис (в центре)
Getty Images

Американский боксер Джервонта Дэвис, выступающий в полулегкой весовой категории, рассказал о своем отношении к украинцу Василию Ломаченко, а также прокомментировал его предстоящий бой с Хосе Педрасой.

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"Ломаченко хороший боец, он много раз это доказывал, но я не могу назвать его лучшим боксером мира вне зависимости от категории. Конечно, он отличный боксер, но в данный момент лучшими являются Сауль Альварес и Майки Гарсия.

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Ломаченко – Педраса? Я уважаю Хосе, ведь когда никто не давал мне шанса, он согласился защищать титул в бою со мной. Я считаю его отличным боксером и чемпионом. Думаю, что поединок против Ломаченко будет хорошим", - сказал Дэвис в интервью Youtube-каналу EsNews.

Напомним, поединок Ломаченко - Педраса состоится 8 декабря в Нью-Йорке. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого боя.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко может сразиться за пояс чемпиона мира по версии IBF в 2019 году.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис, Хосе Педраса
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