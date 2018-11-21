Переключиться на мобильную версию

Директор Mayweather Promotions: Усику нужно два-три боя в супертяжелом весе до Джошуа

Комментариев: 2
Леонард Эллерби считает, что украинцу нужно подготовится к поединку против Энтони Джошуа.
Леонард Эллерби
Леонард Эллерби
Getty Images

Исполнительный директор Mayweather Promotions Леонард Эллерби прокомментировал возможный поединок Александра Усика с Энтони Джошуа.

Читай также: Возвращение чемпиона: как Усика в Киеве встречали

"Джошуа – Усик? Интересно. Думаю, украинец еще не готов. Я думаю, что ему нужно прощупать почву в супертяжелом весе. Нужно провести хотя бы два-три боя.

У него отличные навыки, он выиграл Олимпийские игры, он тот боксер, с которым необходимо считаться. Он доминировал в тяжелом весе, был лучшим в дивизионе", - сообщил Эллерби.

Ранее сообщалось, что абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик сохранит свои чемпионские пояса при переходе в супертяжелый вес.

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Энтони Джошуа
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  21.11.2018, 17:33
Оценка:  0
гость
Усику сейчас бы нормально было подраться с Бриедисом. расставить точки между ними.. . или в тяжах с Гассиевым..Так ведь Усик второй раз выходить с Бриедисом не будет. это опасно..
гость  (аноним)  21.11.2018, 17:22
Оценка:  0
гость
Два три боя это полтора года..а за полтора года Джошуа может потерять пояса. так же как и Усик. поэтому сейчас говорить нет смысла..
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь