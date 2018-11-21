Директор Mayweather Promotions: Усику нужно два-три боя в супертяжелом весе до Джошуа

Леонард Эллерби считает, что украинцу нужно подготовится к поединку против Энтони Джошуа.

Исполнительный директор Mayweather Promotions Леонард Эллерби прокомментировал возможный поединок Александра Усика с Энтони Джошуа.

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"Джошуа – Усик? Интересно. Думаю, украинец еще не готов. Я думаю, что ему нужно прощупать почву в супертяжелом весе. Нужно провести хотя бы два-три боя.

У него отличные навыки, он выиграл Олимпийские игры, он тот боксер, с которым необходимо считаться. Он доминировал в тяжелом весе, был лучшим в дивизионе", - сообщил Эллерби.

Ранее сообщалось, что абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик сохранит свои чемпионские пояса при переходе в супертяжелый вес.