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Две украинские боксерши пробились в полуфинл чемпионата мира

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Анна Охота и Мария Бова гарантировали себе медали.
Анна Охота
Анна Охота
sport.pl.ua

Украинки Анна Охота (до 48 кг) и Мария Бова (до 64 кг) пробились в полуфинал чемпионата мира по боксу.

В полуфинале соперницей Анны Охоты будет японка Мадока Вада, а Мария Бова проведет бой с турчанкой Сомой Калискан.

Таким образом, боксерши гарантировали себе медали мирового первенства.

Ранее сообщалось, что тренера Кличко включат в Зал славы Ассоциации боксеров США.

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Теги: бокс, Мария Бова, Анна Охота
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