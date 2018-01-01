Две украинские боксерши пробились в полуфинл чемпионата мира
Анна Охота и Мария Бова гарантировали себе медали.
Украинки Анна Охота (до 48 кг) и Мария Бова (до 64 кг) пробились в полуфинал чемпионата мира по боксу.
В полуфинале соперницей Анны Охоты будет японка Мадока Вада, а Мария Бова проведет бой с турчанкой Сомой Калискан.
Таким образом, боксерши гарантировали себе медали мирового первенства.
Ранее сообщалось, что тренера Кличко включат в Зал славы Ассоциации боксеров США.
Полная версия правил