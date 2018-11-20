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Тренера Кличко включат в Зал славы Ассоцации боксеров США

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Под попечительством Стюарда Кличко был гегемоном в супертяжелом весе.
Эмануэль Стюард и Владимир Кличко
Эмануэль Стюард и Владимир Кличко
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Тренер Владимира Кличко Эмануэль Стюард, скончавшийся в 2012-м году, будет включен в Зал славы Ассоциации боксеров США.

“Эмануэль Стюард повлиял на жизнь многих боксеров, которые приходили к нему на тренировку. Он получил признание, тренируя профессионалов, однако его влияние было значительным и на любительский бокс. Сегодня Мэнни – “модельный“ американский наставник, а его наследие будет чувствоваться еще долго“ - заявил исполнительный директор Ассоциации боксеров США Крис Кальяри.

Под руководством Стюарда Владимир Кличко завоевал пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO.

Также американец работал с Ленноксом Льюисом, Оскаром Де Ла Хойей, Эвандером Холифилдом и другими чемпионами мира.

Ранее сообщалось, что Кличко может вернутся в ринг, чтобы побить рекорд Формана.

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Теги: бокс, Владимир Кличко, Эмануэль Стюард
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Источник: klitschko-brothers.com

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Комментариев (1)
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Jim Beam  (аноним)  20.11.2018, 18:13
Оценка:  0
Jim Beam
Великий был тренер. Сделал из Володи, который в начале карьеры очень много падал, чемпиона мира)))).
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