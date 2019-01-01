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Беринчик собирается стать министром спорта

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После завершения профессиональной карьеры Денис Беринчик планирует заняться политикой.
Денис Беринчик
Денис Беринчик
instagram.com/berinchyk/

Украинский боксер Денис Беринчик (9-0, 6 КО) рассказал о своих планах после завершения профессиональной карьеры.

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Чемпион WBO Oriental в легком весе собирается стать министром спорта. Об этом он сообщил в интервью в программе “Такая спортивная жизнь“, которое можно посмотреть на официальном YouTube-канале НОК Украины.

“После окончания карьеры я буду министром спорта. Для начала наведу порядок в Федерации бокса“, – сказал Беринчик. 

Ранее сообщалось, что 22 декабря Денис Беринчик проведет бой за титул WBO International.

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Теги: бокс, Денис Беринчик, интервью, видео
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