Усик поднялся на четвертое место в рейтинге The Ring

Василий Ломаченко по-прежнему лидирует.

Абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик, после победы над Тони Беллью, обогнал представителя Казахстана Геннадия Головкина, и поднялся на четвертое место рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.

Украинский чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко по-прежнему возглавляет рейтинг.

Лучшие боксеры вне весовых категорий по версии The Ring:

1. Василий Ломаченко

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Александр Усик

5. Геннадий Головкин

6. Наойя Инуэ

7. Майки Гарсия

8. Срисакет Сор Рунгвисаи

9. Эррол Спенс

10. Донни Ньетес

Ранее сообщалось, что Усик может провести свой следующий бой уже в мае.