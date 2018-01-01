Альвареса обвиняют в нарушении антидопинговых правил
Промоутер Головкина заявил, что мексиканский боксер не прошел тесты VADA.
Промоутер экс-чемпиона мира Геннадия Головкина Том Леффлер высказал предположение, что Сауль Альварес снова мог нарушить антидопинговые правила.
“Поле боя VADA назначила обязательные допинг-тесты. А на следующий день тесты внезапно отменили. Вам не кажется это странным? Может быть, Альварес уже праздновал свою победу местными стейками в Мексике?“, - цитирует Леффлера издание BoxingInsider.com.
Напомним, что ранее Альварес был дисквалифицирован на полгода из-за допинга.
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