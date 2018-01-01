Альвареса обвиняют в нарушении антидопинговых правил

Промоутер Головкина заявил, что мексиканский боксер не прошел тесты VADA.

Промоутер экс-чемпиона мира Геннадия Головкина Том Леффлер высказал предположение, что Сауль Альварес снова мог нарушить антидопинговые правила.

“Поле боя VADA назначила обязательные допинг-тесты. А на следующий день тесты внезапно отменили. Вам не кажется это странным? Может быть, Альварес уже праздновал свою победу местными стейками в Мексике?“, - цитирует Леффлера издание BoxingInsider.com.

Напомним, что ранее Альварес был дисквалифицирован на полгода из-за допинга.