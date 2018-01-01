Усик может провести свой следующий поединок уже в мае
Менеджер украинского боксера считает, что украинец может встретиться с Андре Уордом.
Менеджер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Эгис Климас заявил, что следующий бой украинец может провести в мае.
“Я думаю, что Усик победит Джошуа. Но Александр вернется в ринг не раньше мая, потому что мы хотим, чтобы он отдохнул.
Может ли Усик остаться в тяжелом весе? Говорят, что Андре Уорд может вернуться. Он хотел встретиться с Беллью, но Александр победил. Готов ли теперь Уорд вернуться и провести бой с украинцем?
Думаю, что поединок Усик-Уорд получится хорошим. Возможно, Андре сможет сделать что-то с Усиком и показать конкурентный бой. Но я считаю, что Усику нужно переходить в супертяжелый вес и начинать нокаутировать этот дивизион“, - цитирует Климаса ESPN.
Ранее Усику вручили первый в Украине Кубок легенд.
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