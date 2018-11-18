Переключиться на мобильную версию

Хирн: Фьюри может выиграть пару раундов, но потом отправится в нокаут

Комментариев: 0
Промоутер считает, что бой получится слишком предсказуемым.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Глава промоутерской компании MatchroomBoxing Эдди Хирн поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

“Думаю, это будет просто ужасный бой. Тайсон может выиграть пару первых раундов, но затем отправится в нокаут. В этом поединке не будет ничего интересного.

Я очень уважаю Фьюри за то, что он сделал в жизни. У него были большие личные проблемы, но он преодолел их и вернулся в ринг. Это действительно вызывает уважение. Но факт в том, что он недостаточно готов к бою, а Уайлдер слишком силен для него. Фьюри будет ему мешать, толкаться, вешаться на него, но все закончится победой американца”,- цитирует Хирна BoxingScene.

Поделись:
Теги: бокс, Эдди Хирн, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  18.11.2018, 22:07
Оценка:  0
гость
Хирн херню несёт..
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь