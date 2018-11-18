Хирн: Фьюри может выиграть пару раундов, но потом отправится в нокаут

Промоутер считает, что бой получится слишком предсказуемым.

Глава промоутерской компании MatchroomBoxing Эдди Хирн поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

“Думаю, это будет просто ужасный бой. Тайсон может выиграть пару первых раундов, но затем отправится в нокаут. В этом поединке не будет ничего интересного.

Я очень уважаю Фьюри за то, что он сделал в жизни. У него были большие личные проблемы, но он преодолел их и вернулся в ринг. Это действительно вызывает уважение. Но факт в том, что он недостаточно готов к бою, а Уайлдер слишком силен для него. Фьюри будет ему мешать, толкаться, вешаться на него, но все закончится победой американца”,- цитирует Хирна BoxingScene.