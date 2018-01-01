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Усику вручили первый в Украине Кубок легенд

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Федерация бокса Украины учредила новую награду для наших боксеров.
Александр Усик
Александр Усик
fbu.org.ua

В субботу, 17 ноября, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик отправился в Харьков на бои чемпионата Украины по боксу.

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Во время мероприятия Усика пригласили в ринг и вручили ему первый в истории Украины Кубок легенд Федерации бокса Украины.

ФБУ вручила Александру уникальный трофей в виде перчатки, который будут получать боксеры, прославляющие Украину в мире.

Ранее сообщалось, что Александр Усик попал на обложку самого знаменитого журнала о боксе.

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Теги: бокс, Александр Усик, ФБУ
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