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Хирн заинтриговал возможным соперником Джошуа

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У Энтони Джошуа три варианта для боя весной 2019 года.
Эдди Хирн
Эдди Хирн

Промоутер чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа, Эдди Хирн, заявил, что очередным соперником его клиента может стать некий неожиданный персонаж.

"Много чего сейчас происходит, но не буду вам пока всего говорить. Все узнаете в будущем. Может ли стать соперником Джошуа кто-то, о ком сейчас мы не говорим? Да.

Соперником Джошуа может стать Уайлдер или Уайт. Возможно, оппонентом станет кто-то другой, неожиданный боксер, который получит wild card. Увидим", - цитирует Хирна Talksport.

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Теги: Энтони Джошуа, Эдди Хирн, бокс
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Комментариев (1)
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Jim Beam  (аноним)  17.11.2018, 21:13
Оценка:  +1
Jim Beam
Хирн собрался решить маленькую проблему... Выпустят не адаптировавшегося в новой для себя весовой категории, не готового Усика... Джошуа его нокаутирует. Как то так.
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