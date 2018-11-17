Хирн заинтриговал возможным соперником Джошуа

У Энтони Джошуа три варианта для боя весной 2019 года.

Промоутер чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа, Эдди Хирн, заявил, что очередным соперником его клиента может стать некий неожиданный персонаж.

"Много чего сейчас происходит, но не буду вам пока всего говорить. Все узнаете в будущем. Может ли стать соперником Джошуа кто-то, о ком сейчас мы не говорим? Да.

Соперником Джошуа может стать Уайлдер или Уайт. Возможно, оппонентом станет кто-то другой, неожиданный боксер, который получит wild card. Увидим", - цитирует Хирна Talksport.