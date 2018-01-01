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Уайлдер - Фьюри: Леннокс Льюис сделал прогноз на бой

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Льюис считает, что нокаутом сможет победить только Уайлдер.
Леннокс Льюис
Леннокс Льюис
Getty Images

Легендарный боксер Леннокс Льюис высказал свое мнение по поводу предстоящего боя чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

По словам Льюиса, если бой продлится всю дистанцию, то победа будет за Фьюри.

"Когда Кличко боксировал с Фьюри, он не ожидал, что Тайсон будет таким активным и неуловимым. Он не думал, что Фьюри сможет так много передвигаться по рингу. Уайлдер уже этого ожидает, поэтому будет двигаться так же, как Фьюри, а это уже совсем другое дело.

Но это не значит, что Уайлдер сможет защитить титул. У него есть удар, и, куда бы он ни ударил, это будет ощутимо. Но если он не сможет нокаутировать Фьюри, ему нужно быть готовым к боксу. Фьюри быстрый на ногах и неуловимый. Посмотрим, сможет ли Деонтей его поймать.

Будет отличный бой. Если он продлится все 12 раундов, то победит Фьюри. Но досрочно сможет победить только Уайлдер", - цитирует Льюиса BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Джошуа должен будет встретиться с победителем боя Уайлдер - Фьюри.

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Теги: Леннокс Льюис, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, бокс
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