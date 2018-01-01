Уайлдер: Советую Усику остаться в тяжелом весе

Деонтей Уайлдер считает, что Усик не лучшим образом проявил себя в бою против Тони Беллью.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе Александру Усику не следует переходить в супертяжелый вес.

“Если Усик умный, он он останется в крузервейте. Всегда, когда ты поднимаешься в категории, набираешь вес, то становишься медленнее, чем был до этого.

Беллью его разрывал и избивал, а Усик только поглаживал Тони своими джебами.

Я бы советовал Усику остаться в тяжелом весе. Когда он начнет сражаться с элитой дивизиона, он поймет, что это совсем другая сила.

Но если он будет боксировать с законными супертяжами, чтобы заявить о себе, тогда добро пожаловать“, – цитирует Уайлдера CBS Sports.

Ранее сообщалось, что Джошуа дал советы Усику о том, как боксировать в супертяжелом весе.