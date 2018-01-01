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Уайлдер: Советую Усику остаться в тяжелом весе

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Деонтей Уайлдер считает, что Усик не лучшим образом проявил себя в бою против Тони Беллью.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе Александру Усику не следует переходить в супертяжелый вес.

“Если Усик умный, он он останется в крузервейте. Всегда, когда ты поднимаешься в категории, набираешь вес, то становишься медленнее, чем был до этого.

Беллью его разрывал и избивал, а Усик  только поглаживал Тони своими джебами.

Я бы советовал Усику остаться в тяжелом весе. Когда он начнет сражаться с элитой дивизиона, он поймет, что это совсем другая сила.

Но если он будет боксировать с законными супертяжами, чтобы заявить о себе, тогда добро пожаловать“, – цитирует Уайлдера CBS Sports.

Ранее сообщалось, что Джошуа дал советы Усику о том, как боксировать в супертяжелом весе.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Александр Усик, бокс
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