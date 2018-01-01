Уайт: Я надеру зад Джошуа, когда придет время

Диллиан Уайт намерен вновь встретиться с Энтони Джошуа.

Обладатель титулов WBC Silver и WBO International в супертяжелом весе Диллиан Уайт рассказал о своем намерении встретиться с чемпионом мира Энтони Джошуа и на этот раз одержать победу.

"Мне не интересно, чем сейчас занят Джошуа. Вероятно, занят тем, чем занимаются все звезды. Но он получит свое, когда придет время. Я надеру ему зад. Но пока время Чисоры и все мои мысли о поединке с ним", - цитирует Уайта BoxingScene.

Напомним, ранее Уайт и Джошуа уже встречались. Тогда Джошуа одержал досрочную победу.

Ранее Уайт заявил, что готов встретиться с Александром Усиком.