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Гарсия: Наш бой со Спенсом будет лучше, чем Мейвезер - Пакьяо

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Майки Гарсия рассказал об ожиданиях от боя против Эррола Спенса.
Майки Гарсия
Майки Гарсия
Getty Images

Обладатель титулов WBC и IBF в легком весе Майки Гарсия аоднимется в полусредний вес ради боя против чемпиона мира по версии IBF Эрролом Спенсом.

Гарсия рад, что бой состоится на пике их карьер и заявил, что этот поединок будет лучше, чем бой Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо.

“Мы не будем ждать пока наши карьеры пора будет завершать. Я рад, что наш бой состоится в момент, когда мы оба находимся на пике. Бой со Спенсом будет лучше, чем поединок Мейвезера и Пакьяо. Они договаривались о бое шесть лет. А мы выйдем друг против друга сейчас, когда находимся на пике формы. Именно такой бой мы хотим подарить зрителям“, - цитирует Гарсию Boxingnewsresults.

Ранее сообщалось, что бой Гарсии с Василием Ломаченко может состояться в 2019 году.

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Теги: Майки Гарсия, Эррол Спенс, бокс
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