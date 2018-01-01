Хукер нокаутировал Сауседо, сохранив титул чемпиона

Морис Хукер и Алекс Сауседо устроили кровавый поединок.

Чемпион WBO в первом полусреднем весе Морис Хукер сегодня в Оклахоме успешно защитил свой титул, одержав победу над своим бывшим спарринг-партнером Алексом Сауседо.

Во втором раунде Хукер побывал в тяжелом нокдауне, однако сумел выстоять и в конце раунда уже сам поставил соперника на грань нокдауна. В дальнейшем у Сауседо также были удачные моменты, но в целом Хукер выглядел предпочтительнее.

В шестом раунде он окончательно захватил инициативу, а в седьмом отправил соперника на настил ринга. Сауседо поднялся, но после еще ряда пропущенных им ударов рефери остановил поединок, зафиксировав победу Хукера техническим нокаутом.