Хукер нокаутировал Сауседо, сохранив титул чемпиона
Морис Хукер и Алекс Сауседо устроили кровавый поединок.
Чемпион WBO в первом полусреднем весе Морис Хукер сегодня в Оклахоме успешно защитил свой титул, одержав победу над своим бывшим спарринг-партнером Алексом Сауседо.
Во втором раунде Хукер побывал в тяжелом нокдауне, однако сумел выстоять и в конце раунда уже сам поставил соперника на грань нокдауна. В дальнейшем у Сауседо также были удачные моменты, но в целом Хукер выглядел предпочтительнее.
В шестом раунде он окончательно захватил инициативу, а в седьмом отправил соперника на настил ринга. Сауседо поднялся, но после еще ряда пропущенных им ударов рефери остановил поединок, зафиксировав победу Хукера техническим нокаутом.
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