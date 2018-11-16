Переключиться на мобильную версию

Хегай уверенно победил в США местного боксера

Комментариев: 0
Украинец победил Хорхе Диаса единогласным решением судей.
Арнольд Хегай
Арнольд Хегай

Украинец Арнольд Хегай (14-0-1, 9 КО) победил американского джорнимена Хорхе Диаса (19-6-1, 10 КО) единогласным решением судей.

Со стартового раунда Диас принялся действовать активнее Хегая, но катастрофически уступал тому в ударной мощи. Особенно хорошо удавались украинскому проспекту левые хуки.

На старте боя возле левого глаза украинца образовалось неприятное рассечение. Взвинтив плотность боя, в 5-м раунде Хегай полностью завладел инициативой, заставил Диаса перейти в режим выживания. В следующей трехминутке американец побывал в нокдауне. 

Несмотря на тяжелые пропущенные удары американец достоял до финального гонга, но уступил решением судей: 79:72 и дважды 77:74.

Поделись:
Теги: Арнольд Хегай, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь