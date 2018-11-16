Хегай уверенно победил в США местного боксера

Украинец победил Хорхе Диаса единогласным решением судей.

Украинец Арнольд Хегай (14-0-1, 9 КО) победил американского джорнимена Хорхе Диаса (19-6-1, 10 КО) единогласным решением судей.

Со стартового раунда Диас принялся действовать активнее Хегая, но катастрофически уступал тому в ударной мощи. Особенно хорошо удавались украинскому проспекту левые хуки.

На старте боя возле левого глаза украинца образовалось неприятное рассечение. Взвинтив плотность боя, в 5-м раунде Хегай полностью завладел инициативой, заставил Диаса перейти в режим выживания. В следующей трехминутке американец побывал в нокдауне.

Несмотря на тяжелые пропущенные удары американец достоял до финального гонга, но уступил решением судей: 79:72 и дважды 77:74.