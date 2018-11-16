WBC представил новый пояс - розовый
Его обладательницей будет новая чемпионка первого легчайшего веса.
В Маниле прошел Конгрессе женского бокса, где WBC представил уникальный розовый пояс.
За право стать первой обладательницей этого пояса поборются временная чемпионка мира в первом легчайшем весе по версии WBC Кения Энрикес и претендентка на звание чемпиона - Сулем Урбина.
Место и дата этого поединка пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что Денис Беринчик проведет бой за титул WBO International.
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