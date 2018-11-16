WBC представил новый пояс - розовый

Его обладательницей будет новая чемпионка первого легчайшего веса.

В Маниле прошел Конгрессе женского бокса, где WBC представил уникальный розовый пояс.

За право стать первой обладательницей этого пояса поборются временная чемпионка мира в первом легчайшем весе по версии WBC Кения Энрикес и претендентка на звание чемпиона - Сулем Урбина.

Место и дата этого поединка пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что Денис Беринчик проведет бой за титул WBO International.