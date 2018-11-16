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Беринчик проведет бой за титул WBO International

Комментариев: 1
Денис Беринчик выйдет на ринг 22 декабря.
Денис Беринчик
Денис Беринчик
instagram.com/berinchyk/

Украинский боксер Денис Беринчик 22 декабря проведет бой в ТРЦ “Терминал“, который находится в Броварах, а на кону будет стоять титул WBO International. Об этом рассказал промоутер Александр Красюк.

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Помимо Беринчика 22 декабря состоится бой другого украинского боксера - Олега Малиновского, который будет защищать титул чемпиона Европы по версии WBO.

Ранее Александр Красюк рассказал о возможном бое Александра Усика с Александром Поветкиным.

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Теги: бокс, Денис Беринчик, Александр Красюк, Олег Малиновский
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Комментариев (1)
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Peyot    16.11.2018, 13:02
Оценка:  0
Peyot
беренчик - не боец. я вспоминаю как они сливал бои руским когда нужно было зубами глотки выгрызать он вяло ходил по рингу выкидываю скучные уары понимая что судьи полюбому против него будут!
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