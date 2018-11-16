Беринчик проведет бой за титул WBO International

Денис Беринчик выйдет на ринг 22 декабря.

Украинский боксер Денис Беринчик 22 декабря проведет бой в ТРЦ “Терминал“, который находится в Броварах, а на кону будет стоять титул WBO International. Об этом рассказал промоутер Александр Красюк.

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Помимо Беринчика 22 декабря состоится бой другого украинского боксера - Олега Малиновского, который будет защищать титул чемпиона Европы по версии WBO.

Ранее Александр Красюк рассказал о возможном бое Александра Усика с Александром Поветкиным.