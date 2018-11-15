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Красотка пятницы: эффектная модель, которая украсила бой Усика

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Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию невероятную Софи Денверс.

Софи Денверс
Софи Денверс
instagram.com/sophiedanvers/

Софи Денверс - очаровательная модель из Великобритании, которая рекламирует одежду многих популярных брендов, а также обслуживает спортивные мероприятия.

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21-летняя красотка является одной из ринг-герлз промоутерской компании Matchroom. Именно эта компания занималась раскруткой боя Александра Усика и Тони Беллью в Манчестере.

Софи стала одной из четырех девушек, которые украсили вечер бокса, в котором наш спортсмен добыл яркую победу, отправив своего соперника в нокаут в восьмом раунде.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была сексуальная певица, которая затмит невесту Роналду на матчах Ювентуса.

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Теги: бокс, Александр Усик, Тони Беллью, Красотка пятницы, девушка, фото, ринг-герл
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