Красотка пятницы: эффектная модель, которая украсила бой Усика
Софи Денверс - очаровательная модель из Великобритании, которая рекламирует одежду многих популярных брендов, а также обслуживает спортивные мероприятия.
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21-летняя красотка является одной из ринг-герлз промоутерской компании Matchroom. Именно эта компания занималась раскруткой боя Александра Усика и Тони Беллью в Манчестере.
Софи стала одной из четырех девушек, которые украсили вечер бокса, в котором наш спортсмен добыл яркую победу, отправив своего соперника в нокаут в восьмом раунде.
Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:
Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была сексуальная певица, которая затмит невесту Роналду на матчах Ювентуса.
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