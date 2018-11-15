Усик сохранит свои чемпионские пояса при переходе в супертяжелый вес

Александр Усик не планирует оставлять свои пояса вакантными.

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, Александр Красюк сообщил, что даже если украинец решит перейти в супертяжелый вес, то он не потеряет свои титулы.

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"По нескольким версиям Усик является суперчемпионом, поэтому у него будет 18 месяцев, чтобы провести обязательную защиту. Это значит, если он принимает решение драться в другой весовой категории, пояса будут за ним оставаться.

Мы не будем торопиться избавляться от поясов", - заявил Красюк в интервью VideoBoxing.

Ранее промоутер украинского боксера Александр Красюк заявил, что Александр Усик может сразиться с Александром Поветкиным.