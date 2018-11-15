Усик может провести бой с Поветкиным
Александр Красюк, являющийся промоутером абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика, рассказал о планах украинского спортсмена.
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Красюк отметил, что не видит смысла в реванше с Гассиевым, однако вполне вероятен бой с Поветкиным.
“Мы не знаем, как в итоге сложится, есть ряд великолепных тяжеловесов. И с Поветкиным теоретически можно устроить бой. Но ясно, что он рассматривается нами не в первую очередь.
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Если для боя с Гассиевым сложатся взаимовыгодные обстоятельства и будет смысл, то он будет организован. И это будет не реванш, а отдельно взятый бой со своей историей. Прямо сейчас его организовывать нецелесообразно“, - приводит слова Красюка klitschko-brothers.com.
Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик не будет драться с Денисом Лебедевым.
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