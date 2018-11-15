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Усик может провести бой с Поветкиным

Комментариев: 2
Промоутер абсолютного чемпиона мира Александра Усика рассказал о возможных поединках украинца.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Александр Красюк, являющийся промоутером абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика, рассказал о планах украинского спортсмена.

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Красюк отметил, что не видит смысла в реванше с Гассиевым, однако вполне вероятен бой с Поветкиным.

“Мы не знаем, как в итоге сложится, есть ряд великолепных тяжеловесов. И с Поветкиным теоретически можно устроить бой. Но ясно, что он рассматривается нами не в первую очередь.

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Если для боя с Гассиевым сложатся взаимовыгодные обстоятельства и будет смысл, то он будет организован. И это будет не реванш, а отдельно взятый бой со своей историей. Прямо сейчас его организовывать нецелесообразно“, - приводит слова Красюка klitschko-brothers.com.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик не будет драться с Денисом Лебедевым.

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Теги: бокс, Александр Усик, Александр Красюк, Александр Поветкин, Мурат Гассиев
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Источник: klitschko-brothers.com

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  15.11.2018, 22:18
Оценка:  0
гость
и усик и поветкин наши братья.
Поветкин  (аноним)  15.11.2018, 22:14
Оценка:  0
Поветкин
Интрига отсутствует. Двое русских парней, с российскими паспортами((((. Оба православные (я правда идолопоклонник), любим Владимира Владимировича, считаем Крым русским.
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