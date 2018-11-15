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Усик посетил открытие нового бара Кличко

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Помимо Александра Усика мероприятие посетили Андрей Шевченко и Александр Шовковский.
Александр Усик на открытии нового бара Владимира Кличко
Александр Усик на открытии нового бара Владимира Кличко
jetsetter.ua/

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко открыл новый ресторан-бар на крыше собственной гостиницы 11 Mirrors.

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Торжественное мероприятие посетил абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.

“Чемпионы из Украины“, - написал Усик на своей страничке в Instagram под фотографией с Владимиром.

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Помимо Александра на открытии бара были замечены главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, его помощник Александр Шовковский со своей супругой, а также президент НОКа Сергей Бубка.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик попал на обложку самого известного мирового журнала о боксе.

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Теги: бокс, Александр Усик, Владимир Кличко, футбол, Андрей Шевченко, Александр Шовковский, НОК, Сергей Бубка, мероприятие, фото
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