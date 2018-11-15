Усик посетил открытие нового бара Кличко

Помимо Александра Усика мероприятие посетили Андрей Шевченко и Александр Шовковский.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко открыл новый ресторан-бар на крыше собственной гостиницы 11 Mirrors.

Читай также: Усик - второй украинский спортсмен по количеству подписчиков в Instagram

Торжественное мероприятие посетил абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.

“Чемпионы из Украины“, - написал Усик на своей страничке в Instagram под фотографией с Владимиром.

Читай также: Сборная Украины отпраздновала выход из группы Лиги наций с легендой Милана

Помимо Александра на открытии бара были замечены главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, его помощник Александр Шовковский со своей супругой, а также президент НОКа Сергей Бубка.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик попал на обложку самого известного мирового журнала о боксе.