Уайлдер – Фьюри: онлайн трансляция боя
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер проведет защиту титула в бою против бывшего чемпиона Тайсона Фьюри.
Бой состоится на территории чемпиона – в Лос-Анджелесе 1 декабря.
Фаворитом боя по прогнозам букмекеров является действующий чемпион. William Hill принимает ставки на победу Уайлдера с коэффициентом 1,73, в то время как коэффициент на победу Фьюри составляет 2,25. Ничья оценивается в 26,0.
Рекламная кампания боя запомнилась массой скандалов и резких высказываний боксеров в адрес друг друга. Команды провели пресс-тур, в рамках которого побывали в нескольких городах Великобритании и США, где на каждой из пресс-конференций дело доходило до драки.
Последние бои Деонтея Уалдера:
3.03.2018 Уайлдер – Ортис (TKO10 в пользу Уайлдера)
4.11.2017 Уайлдер – Стивер (KO1 в пользу Уайлдера)
25.02.2017 Уайлдер – Вашингтон (TKO5 в пользу Уайлдера)
16.07.2016 Уайлдер – Арреола (RTD8 в пользу Уайлдера)
16.01.2016 Уайлдер – Шпилька (KO9 в пользу Уайлдера)
Последние бои Тайсона Фьюри:
18.08.2018 Фьюри – Пьянетта (UD10 в пользу Фьюри)
9.06.2018 Фьюри – Сефери (RTD4 в пользу Фьюри)
28.11.2015 Фьюри – Кличко (RTD4 в пользу Фьюри)
28.02.2015 Фьюри – Хаммер (RTD8 в пользу Фьюри)
29.11.2014 Фьюри – Чисора (RTD8 в пользу Фьюри)
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая будет доступна в этой статье 1-го декабря.
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