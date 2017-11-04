Уайлдер – Фьюри: онлайн трансляция боя

Деонтей Уайлдер встретится с Тайсоном Фьюри 1 декабря в Лос-Анджелесе. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер проведет защиту титула в бою против бывшего чемпиона Тайсона Фьюри.

Бой состоится на территории чемпиона – в Лос-Анджелесе 1 декабря.

Фаворитом боя по прогнозам букмекеров является действующий чемпион. William Hill принимает ставки на победу Уайлдера с коэффициентом 1,73, в то время как коэффициент на победу Фьюри составляет 2,25. Ничья оценивается в 26,0.

Рекламная кампания боя запомнилась массой скандалов и резких высказываний боксеров в адрес друг друга. Команды провели пресс-тур, в рамках которого побывали в нескольких городах Великобритании и США, где на каждой из пресс-конференций дело доходило до драки.

Последние бои Деонтея Уалдера:

3.03.2018 Уайлдер – Ортис (TKO10 в пользу Уайлдера)

4.11.2017 Уайлдер – Стивер (KO1 в пользу Уайлдера)

25.02.2017 Уайлдер – Вашингтон (TKO5 в пользу Уайлдера)

16.07.2016 Уайлдер – Арреола (RTD8 в пользу Уайлдера)

16.01.2016 Уайлдер – Шпилька (KO9 в пользу Уайлдера)

Последние бои Тайсона Фьюри:

18.08.2018 Фьюри – Пьянетта (UD10 в пользу Фьюри)

9.06.2018 Фьюри – Сефери (RTD4 в пользу Фьюри)

28.11.2015 Фьюри – Кличко (RTD4 в пользу Фьюри)

28.02.2015 Фьюри – Хаммер (RTD8 в пользу Фьюри)

29.11.2014 Фьюри – Чисора (RTD8 в пользу Фьюри)

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая будет доступна в этой статье 1-го декабря.