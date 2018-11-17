Уайлдер – Фьюри: прогноз букмекеров на бой

Букмекеры определили фаворита боя Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер проведет защиту пояса в бою против бывшего чемпиона Тайсона Фьюри.

По прогнозам букмекеров, титул, скорее всего, останется у действующего чемпиона.

Так, в конторе William Hill принимают ставки на победу Уайлдера с коэффициентом 1,73, а на успех британского боксера – 2,25. Ничью оценили в 26,0.

Их коллеги из bet365 солидарны с таким преимуществом американца и установили следующие коэффициенты – на победу Уайлдера он составляет 1,61, а на успех Фьюри – 2,30. Ничью здесь также оценивают в 26,0.

Напомним, бой Уайлдер – Фьюри состоится 1 декабря в Лос-Анджелесе. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция.