Ломаченко – Педраса: онлайн трансляция боя

Василий Ломаченко проведет объединительный бой. Следи за боем в нашей онлайн-трансляции.

Обладатель титула WBA Super в легком весе украинец Василий Ломаченко встретится с чемпионом по версии WBO Хосе Педрасой в объединительном бою. Для Ломаченко предстоящий поединок станет вторым в этом дивизионе.

Бой пройдет 8 декабря в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden.

По прогнозам букмекеров фаворитом встречи является украинец с большим преимуществом. В конторе William Hill на победу Ломаченко принимают ставки с коэффициентом 1,06, а на успех его соперника можно поставить с коэффициентом 8,00. Ничейный результат оценивается в 26,0.

Последние бои Василия Ломаченко:

12.05.2018 Ломаченко – Линарес (TKO10 в пользу Ломаченко)

09.12.2017 Ломаченко – Ригондо (RTD6 в пользу Ломаченко)

05.08.2017 Ломаченко – Марриага (RTD7 в пользу Ломаченко)

08.04.2017 Ломаченко – Соса (RTD9 в пользу Ломаченко)

26.11.2016 Ломаченко – Уолтерс (RTD7 в пользу Ломаченко)

Последние бои Хосе Педрасы:

25.08.2018 Педраса – Бельтран (UD12 в пользу Педрасы)

06.06.2018 Педраса – Моран (UD10 в пользу Педрасы)

17.03.2018 Педраса – Родригес (UD8 в пользу Педрасы)

14.01.2017 Педраса – Дэвис (TKO7 в пользу Дэвиса)

16.04.2016 Педраса – Смит (UD12 в пользу Педрасы)

Бой Ломаченко – Педраса состоится 8 декабря. Текстовая онлайн трансляция будет доступна в этой статье.