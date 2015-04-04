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Гвоздик – Стивенсон: онлайн трансляция боя

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Александр Гвоздик поборется за полноценный титул чемпиона WBC. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя.
Стивенсон - Гвоздик: онлайн трансляция боя
Стивенсон - Гвоздик: онлайн трансляция боя
Getty Images

Временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик встретится с владельцем полноценного титула Адонисом Стивенсоном.

Поединок состоится на стороне действующего чемпиона – в Квебеке (Канада). Предстоящий бой станет для Гвоздика вторым 12-раундовым в его карьере.

Последние бои Александра Гвоздика:

17.03.2018 Гвоздик – Амар (UD12 в пользу Гвоздика)
19.08.2017 Гвоздик – Бэйкер (TKO6 в пользу Гвоздика)
08.04.2017 Гвоздик – Гонсалес (TKO3 в пользу Гвоздика)
19.11.2016 Гвоздик – Чилемба (RTD 8 в пользу Гвоздика)
23.06.2016 Гвоздик – Карпенси (TKO 6 в пользу Гвоздика)

Последние бои Адониса Стивенсона:

19.05.2018 Стивенсон – Джек (MD12 в пользу Стивенсона)
03.06.2017 Стивенсон – Фонфара (MD2 в пользу Стивенсона)
29.07.2016 Стивенсон – Уильямс (KO4 в пользу Стивенсона)
11.09.2015 Стивенсон – Карпенси (TKO в пользу Стивенсона)
04.04.2015 Стивенсон – Бика (UD12 в пользу Стивенсона)

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая будет доступна в этой статье 1-го декабря.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Адонис Стивенсон, онлайн трансляция
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