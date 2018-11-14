Гвоздик показал, как готовится к бою против Стивенсона

Александр Гвоздик готовится к бою под руководством американского специалиста Тедди Атласа.

Временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) активно готовится к поединку против обладателя полноценного титула Всемирного боксерского совета Адониса Стивенсона.

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Тренировочным процессом украинца руководит известный американский специалист Тедди Атлас.

“17 дней до боя“, - написал Гвоздик под фотографией.

Напомним, бой Гвоздик - Стивенсон состоится 1 декабря в Квебеке.

Отметим, что Адонис Стивенсон в преддверии поединка против украинца стал отцом.