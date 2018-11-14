Гвоздик показал, как готовится к бою против Стивенсона
Александр Гвоздик готовится к бою под руководством американского специалиста Тедди Атласа.
Временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) активно готовится к поединку против обладателя полноценного титула Всемирного боксерского совета Адониса Стивенсона.
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Тренировочным процессом украинца руководит известный американский специалист Тедди Атлас.
“17 дней до боя“, - написал Гвоздик под фотографией.
Напомним, бой Гвоздик - Стивенсон состоится 1 декабря в Квебеке.
Отметим, что Адонис Стивенсон в преддверии поединка против украинца стал отцом.
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