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Гвоздик показал, как готовится к бою против Стивенсона

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Александр Гвоздик готовится к бою под руководством американского специалиста Тедди Атласа.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
instagram.com/alex_gvozdyk/

Временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) активно готовится к поединку против обладателя полноценного титула Всемирного боксерского совета Адониса Стивенсона.

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Тренировочным процессом украинца руководит известный американский специалист Тедди Атлас.

“17 дней до боя“, - написал Гвоздик под фотографией.

Напомним, бой Гвоздик - Стивенсон состоится 1 декабря в Квебеке.

Отметим, что Адонис Стивенсон в преддверии поединка против украинца стал отцом.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Тедди Атлас, Адонис Стивенсон, фото
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