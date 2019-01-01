Жена Беллью после победы Усика набросилась на охранника

Рэйчел Робертс бурно отреагировала на поражение мужа в поединке против Александра Усика.

Тони Беллью с супругой Рэйчел Роберст после поражения от Александра Усика Getty Images

Жена британского боксера Тони Беллью Рэйчел Робертс присутствовала на Манчестер Арене и своими глазами наблюдала, как абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик отправил ее мужа в нокаут в 8-м раунде.

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После боя один из охранников спросил у девушки, закончился ли поединок. Когда Робертс ответила утвердительно, представитель службы охраны сказал: “Слава Богу“. Как сообщает Klitschko-brothers со ссылкой на Fightnews, Робертс восприняла слова охранника как издевательство, и набросилась на него.

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“Гребанные уроды, чертовы козлы“, - комментировала жена Беллью во время нападения на охранника. Вероятно, Рэйчел подумала, что мужчина знал результат и решил над ней подшутить.

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Отметим, что по судейским запискам украинец проигрывал британцу на момент остановки боя, хотя по статистике ударов наш спортсмен был лучше.

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