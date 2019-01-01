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Ломаченко может побороться за титул IBF в 2019 году

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
sport.ua

Василий Ломаченко имеет возможность в 2019 году завоевать еще один пояс в легком дивизионе.

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После того, как Майки Гарсия оставил титул IBF, он остался вакантным. Скорее всего, за него будут бороться лидер рейтинга Международной боксерской федерации Ричард Комми и третий номер Иса Чаниев.

Есть вероятность, что победитель данного противостояния выйдет в ринг против победителя боя Василий Ломаченко - Хосе Педраса, сообщает ESPN.

Напомним, поединок Ломаченко - Педраса состоится 1 декабря в Нью-Йорке.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хосе Педраса
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Источник: ESPN

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