Президент WBC: Джошуа встретится с победителем боя Фьюри – Уайлдер
Маурисио Сулейман поделился ближайшими целями организации.
Президент WBC Маурисио Сулейман назвал следующего соперника Энтони Джошуа.
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“Наши правила предполагают проведение поединка Джошуа с победителем поединка Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри.
Это именно тот бой, который хочет увидеть весь мир. В то же время и поединок Уайлдера с Фьюри тоже является очень интересным.
Я доволен ситуацией, которая сложилась в супертяжелом весе“, - цитирует Сулеймана Boxing News.
Напомним, что бой Уайлдера - Фьюри состоится 1 декабря в Лос-Анджелесе.
Полная версия правил