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Президент WBC: Джошуа встретится с победителем боя Фьюри – Уайлдер

Комментариев: 2
Маурисио Сулейман поделился ближайшими целями организации.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Президент WBC Маурисио Сулейман назвал следующего соперника Энтони Джошуа.

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“Наши правила предполагают проведение поединка Джошуа с победителем поединка Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри.

Это именно тот бой, который хочет увидеть весь мир. В то же время и поединок Уайлдера с Фьюри тоже является очень интересным.

Я доволен ситуацией, которая сложилась в супертяжелом весе“, - цитирует Сулеймана Boxing News.

Напомним, что бой Уайлдера - Фьюри состоится 1 декабря в Лос-Анджелесе.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер
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Источник: www.boxingnewsonline.net

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Комментариев (2)
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Boxerogos    15.11.2018, 00:13
Оценка:  0
Boxerogos
Эти трое-лучшие супертяжеловесы всех времён.Очень жаль что сёстры Клячко не выступают сейчас.Они бы стали сёстрами-инвалидами.
Jim Beam  (аноним)  14.11.2018, 23:11
Оценка:  0
Jim Beam
Слава Богу. А то Джошуа планировал с мешками защищать долго и нудно. Уделают его скоро. Думаю Фьюри. Цыгане победу нагадали своему королю, а мы поддержим))).
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