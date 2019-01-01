В Украине будут снимать сериал о боксе

Главную роль в сериале исполнит экс-нападающий сборной Норвегии по футболу.

В Киеве будет сниматься первый в истории Украины международный сериал.

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Над проектом “Джонатан Форт“ работают американские и норвежские продюсеры вместе с “1+1 медиа“.

Сериал расскажет о жизни бывшего боксера, который устроился на опасную работу в посольстве Норвегии на территории Украины. Около 80% кинопроекта снимут в Киеве и Одессе.

Главную роль в телевизионном сериале исполнит бывший нападающий сборной Норвегии по футболу Джон Карью.

Также сейчас идут переговоры о привлечении в проект голливудских звезд.