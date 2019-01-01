Усик попал на обложку самого знаменитого журнала о боксе

Александр Усик украсил новый выпуск старейшего журнала о боксе - Boxing News.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик стал главным героем популярного журнала о боксе - Boxing News.

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На обложку издания попала фантастическая фотография - на ней Тони Беллью лежит в ринге после того, как Усик отправил его в нокаут.

Отметим, что журнал Boxing News – это самое старое издание о боксе, которое издается по сегодняшний день.

Смотрите также видео нокаута в бою Усик - Беллью.

Напомним, Александр Усик уже вернулся в Украину после яркой победы в Манчестере.