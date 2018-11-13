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Холифилд: Мои руки быстрее, чем руки Усика

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Легендарный боксер прокомментировал победу Александра Усика над Тони Беллью.
Эвандер Холифилд
Эвандер Холифилд
Getty Images

Знаменитый американский боксер Эвандер Холифилд признался, что не следит за карьерой абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, а также сравнил скорость украинца со своей.

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“Если честно, то я не особо слежу за этим парнем, но смотрел бой с Беллью, где он выдал сильную концовку. Усик идет на 12 раундов, но мне приходилось боксировать и 15. Усик бросает короткие удары, но редко их комбинирует. 

Я думаю, что мои руки быстрее, чем руки Усика“, - приводит слова Холифилда Boxing Scene.

Напомним, Александр Усик отправил Тони Беллью в нокаут в 8 раунде боя и защитил все свои чемпионские титулы. Смотрите также видео нокаута в бою Усик - Беллью.

Отметим, что Усик вернулся в Украину после яркой победы в Манчестере.

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Теги: бокс, Александр Усик, Эвандер Холифилд, Тони Беллью
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