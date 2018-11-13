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Усик: Российский паспорт? Нет, у меня один паспорт - гражданина Украины

Комментариев: 3
Александр Усик рассказал о своем гражданстве и о поездках в Симферополь.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa/

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик рассказал о своем гражданстве, любви к Симферополю и звании Героя Украины.

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“Как часто бываю в Симферополе? Как только у меня получается, я с удовольствием езжу, потому что очень много моих друзей, у меня сестра живет там, племянники мои, племянницы, кумовья, друзья. Это - мой дом. Конечно, я езжу туда, как только появляется возможность, время, я сразу же сажусь в машину и еду в Симферополь.

Российский паспорт? Нет, у меня один паспорт, паспорт гражданина Украины. Потому что по законодательству мы не имеем права в Украине иметь двойное гражданство.

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Почему отказался от звания Героя Украины? Потому что я не являюсь героем на самом деле. Есть люди, которые сделали намного больше меня. Есть врачи, которые спасают жизни людей. Учителя, которые учат детей. Ученые, которые делают открытия. Много людей, которые заслуживают звезды, внимание, благодарность.

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Для своего народа я и так являюсь героем. Мне не нужны звезды. Я обычный парень с района. Приехал бы на район, мне бы сказали: “Саня, ну ты че?“, - сказал Усик в интервью Русской службе BBC.

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Теги: Александр Усик, бокс, гражданство
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Комментариев (3)
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zadneprohodchik    13.11.2018, 17:37
Оценка:  +2
zadneprohodchik
Героя никто не давал гросмен вякал чтото после гасиева, но походу забыл потом.
Jim Beam  (аноним)  13.11.2018, 17:20
Оценка:  +4
Jim Beam
Ватник ты дружок, казачек ряженый, под украинца косящий((((. И так думают миллионы украинцев.
Jim Beam  (аноним)  13.11.2018, 17:18
Оценка:  +5
Jim Beam
Пасторт российский ты заныкал дружок, он у тебя есть, я не сомневаюсь. Героя Украины тебе никто и не давал, с чего это вдруг ты отказался ? Постоянные аресты активистов в Крыму кацапами, а тебя не трогают... Умерова и Чийгоза вызволяли..., Сенцов...
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